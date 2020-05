Ultime Napoli, De Laurentiis è scatenato: pronto il colpo in difesa ed in attacco. Uno arriva a zero, l’altro per 60 milioni.

Calciomercato Napoli: Vertonghen e Osimhen, Rugani dalla Juve?

Con le date ormai ufficiali e definitive, come riportato da Tuttosport, gli azzurri sono pronti a scatenarsi sul mercato.

Prima bisogna risolvere le questioni stipendi in sospeso (con quella di maggio sono tre le mensilità vantate dalla squadra), passando attraverso le multe e gli eventuali procedimenti giudiziari per danno di immagine.

Il primo passo sarà la firma dei rinnovi di Mertens e Zielinski. Da lunedì, quando Gattuso riprenderà gli allenamenti a Castelvolturno, ogni giorno può essere buono per l’arrivo del presidente al centro sportivo ed avviare i dialoghi con i diretti interessati. Poi si passerà alla vicenda Milik che sarà ceduto se la punta tenesse fede all’intenzione di non rinnovare con il Napoli. La trattativa per una sua cessione alla Juventus è sempre viva ma il Napoli vuole 50 milioni magari con Rugani che potrebbe essere una valida ipotesi visto l’addio di Koulibaly.

Ultime Napoli: mercato importante

In realtà il primo nome per la difesa resta Jan Vertonghen. Il 33enne difensore belga è a scadenza di contratto con il Tottenham e Giuntoli è tornato a discutere con il suo agente Linse per intavolare un accordo.

In attacco, invece, De Laurentiis in persona intrattiene una cordiale relazione con Gerard Lopez, suo omologo al Lille. Di parla di Victor Osimhen, il 22enne centravanti nigeriano il cui talento è apprezzato dai club di mezza Europa: l’affare si può chiudere a 40 milioni più il cartellino di Ounas.