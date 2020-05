Calciomercato Napoli, Osimhen affare possibile: Giuntoli ha un piano

Calciomercato Napoli, Osimhen in cima ai desideri azzurri: ecco come i partenopei convinceranno il Lille

Calciomercato Napoli – Osimhen | Il club azzurro andrà a caccia di un bomber. E’ arrivata la permanenza di Dries Mertens, in attesa dell’annuncio sulla firma del contratto, ma è sicuramente ancora in fase di stallo la situazione che riguarda il reparto offensivo. Il motivo è legato alla cessione di Arkadiusz Milik, centravanti polacco prossimo all’addio, con le ipotesi Juventus o Atletico Madrid che prendono sempre più quota. Motivo per cui, la società partenopea sarà pronta a sostituirlo con un pezzo da 90 e tra le idee è venuto nuovamente fuori l’attaccante del Lille, Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è in auge tra i nomi per il reparto offensivo.

Notizie Napoli, Giuntoli mette sul piatto il cartellino di Ounas: così arriverà ad Osimhen

I colleghi di Tuttosport, tra le colonne della propria edizione odierna, hanno fatto il punto sulla situazione in casa azzurra. Arriva dalla Ligue 1 il futuro dell’attacco che andrà in scena al San Paolo, con Inter e Milan tra le forti rivali sul calciomercato. Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, però ha un piano ben preciso per convincere il club di Lilla. Sul piatto verrà messo il campione africano, Adam Ounas, che rientrerà agli azzurri dopo il prestito al Nizza. Il calciatore è giovane e forte e in Ligue 1 potrebbe confermarsi al Lille, con il club transalpino che è ancora interessato al calciatore, dopo averlo a lungo corteggiato in passato. Così facendo, l’offerta partirebbe da una base di 40 milioni più il cartellino del calciatore algerino. Toccherà capire quale sarà la risposta dal club francese, che gradirebbe di cederlo ad un’alta cifra, per monetizzare.