Calciomercato Napoli, Gattuso incontra De Laurentiis: si parlerà di rinnovo

Calciomercato Napoli: rinnovo Gattuso, ci sarà un incontro

Calcio Mercato Napoli Gattuso | La stagione del Napoli è stata piuttosto travagliata, con un inizio che sembrava promettere bene, ed una fase di intermezzo davvero molto difficile. I risultati stentavano ad arrivare, e l’esonero di Ancelotti ha portato in azzurro Rino Gattuso. L’allenatore calabrese in poco tempo è riuscito a plasmare la squadra azzurra, fino a togliersi più di qualche soddisfazione sia in campionato che in coppa.

Proprio il tecnico è stato al centro di molte voci nelle ultime settimane, ed in particolare si è parlato della questione rinnovo: sia lui che il patron De Laurentiis sembrano convenire per un prolungamento di contratto, con tanto di adeguamento dello stipendio. La sensazione è che la fumata bianca possa arrivare, ma a chiarire ogni tipo di dubbi ci penserà un incontro: a breve Gattuso e ADL discuteranno sul futuro, filtra molto ottimismo sulla conferma.

Ultime Napoli: Gattuso confermato, ora fa il mercato

Gattuso con molte probabilità sarà l’allenatore del Napoli anche prossima stagione, e adesso da quelle parti si pensa anche al mercato. L’allenatore azzurro ha già dei nomi in mente per rinforzare la rosa e puntellare qualche reparto: ecco il primo colpo per il centrocampo.