Calciomercato Milan: Odegaard può arrivare dal Real, i dettagli

Ultime Milan, colpo dal Real Madrid, c’è Odegaard. La giovane promessa è ora un obiettivo del club rossonero.

Come riportato da Tuttosport, un anno fa il club rossonero portò a Milano dal Real Madrid Theo Hernandez. Un’operazione importante quella del Milan perché non prese il giocatore francese in prestito, ma investì 20 milioni per avere il talento tutto per se.

Ora il Milan vuole fare il bis e prendere altri campionicini. Fra questi c’era anche il giovane Martin Odegaard, tornato sotto i riflettori rossoneri in queste ultime settimane. Il Milan, così come accaduto con Hernandez, potrebbe ripetere la stessa operazioni.

Il club rossonero non segue, infatti, solo Jovic del Real. Il giovane norvegese era arrivato al Real Madrid appena 16enne nel gennaio 2015, quando gli spagnoli lo acquistarono per 3 milioni dallo Stromsgodset.

Il club spagnolo era così convinto delle qualità del ragazzo che decise di metterlo sotto contratto per 2 milioni. Una pressione che Odegaard aveva ovviamente accusato in quegli anni, vissuti principalmente nella squadra B, il Castilla in Segunda Division.

Ultime Milan: l’esplosione del talento

Nel 2017 Odegaard ha cominciato a girovagare in prestito: discreto per 18 mesi all’Heerenveen (43 gare e 3 gol), molto bene ancora in Olanda nella stagione ’18-19 con il Vitesse (39 partite, 11 reti) e il definitivo salto di qualità quest’anno nella Liga con la rivelazione Real Sociedad. Fino alla sosta, infatti, il norvegese, aveva dimostrato il suo valore in 28 gare fra campionato e Coppa del Re, con 7 reti e 8 assist. Un’esplosione che ha convinto il Real Madrid e non solo.

Odegaard è uno dei nomi che il Real potrebbe offrire al Manchester United per arrivare a Pogba. In questo solco vorrebbe infilarsi anche il Milan.