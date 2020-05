Calciomercato Milan Musacchio | Il calciomercato del Milan inizia ad entrare sempre più nel vivo. In ogni reparto i rossoneri stanno studiando per il futuro e cercano di blindare anche i più esperti già in rosa. Non si conosce il futuro di Zlatan Ibrahimovic, diviso tra la permanenza e il ritorno in patria, né quello di Gianluigi Donnarumma che a breve potrebbe prolungare il contratto con il club di Milanello. In rossonero, però, potrebbe prolungare anche Mateo Musacchio, difensore classe ’90 con il contratto in scadenza nel 2021.

Calciomercato Milan, l’agente di Musacchio: “Da Maldini segnali distensivi”

Con il Milan, Musacchio è diventato sempre più importante ma ha patito l’arrivo di Simon Kjaer a gennaio che ha oscurato il centrale argentino. Il procuratore dell’ex Villareal, Marcelo Lombilla, ha rilasciato importanti dichiarazioni a gazzetta.it circa il futuro in rossonero.

“Abbiamo parlato recentemente con Maldini e ne abbiamo tratto indicazioni positive. Ovvero che Mateo è stimato dal club e anche dall’allenatore”.

Musacchio, l’agente: “Ci piacerebbe rinnovare con il Milan”

Marcelo Lombilla, poi, ha svelato a che punto è la trattativa per il rinnovo di Mateo Musacchio.

“Ci piacerebbe avere una proposta di rinnovo. Mateo è felice a Milano e al Milan, a prescindere da tutto. Ad agosto vedremo, ovviamente occorre anche capire con quale dirigenza dovremo confrontarci. Ma il desiderio sarebbe quello di restare”.