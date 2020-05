Calciomercato Milan, Ibrahimovic in dubbio sul futuro: Hammarby e Bologna sullo sfondo

Calciomercato Milan: Ibrahimovic chiamato ad una decisione

Calcio Mercato Milan Ibrahimovic | Il Milan pensa ad una rivoluzione in vista della prossima stagione, e pensa soprattutto a come gestire lo spinoso caso Ibrahimovic. L’attaccante svedese è ancora in forte dubbio sulla sua permanenza, e al momento non sono state trovate le risposte che si cercava. Il giocatore è tornato in Svezia dopo un piccolo acciacco fisico, e c’è chi in queste ultime settimane dà per scontato un suo ritorno in patria per chiudere la carriera: l’Hammarby lo aspetta. E’ ovvio però di come tutte le ipotesi restino più o meno attendibili, anche perchè l’incontro con Gazidis non c’è ancora stato, e di fatti si può pensare di tutto.

Anche il Bologna resta vigile, con un Mihajilovic che continua a corteggiarlo. Chiaro di come la situazione sia ancora parecchio misteriosa, così come è chiara l’urgenza di una decisione dello stesso Ibra, chiamato stavolta a non essere sorprendente come sempre. Questa la notizia riportata da La Gazzetta dello Sport.

Futuro Ibrahimovic: più Svezia che Italia

Il futuro di Ibrahimovic è ancora tutto da scoprire, e la sensazione è che avremo una risposta solamente tra qualche settimana. Lo svedese intanto ci pensa, ed è sempre più possibile un suo ritorno in patria a fine carriera. L’Hammarby, squadra di cui è azionista, sarebbe ad oggi la scelta più papabile.