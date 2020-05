Calciomercato Milan: anche Militao a Vazquez nel mirino

Ultime Milan, continua la mediazione con il Real Madrid per portare a Milano altri campioni. Dopo Theo Hernandez, le società parlando di altri calciatori.

Il primo della lista resta Luka Jovic. Il serbo, pagato la bellezza di 60 milioni di euro, a Milano potrebbe rilanciarsi ma i madrileni non vorrebbero perdere il calciatore in maniera definitiva.

L’altro nome di oggi è quello di Odegaard, che ha il profilo ideale per i canoni del Milan che verrà, l’età giusta e le caratteristiche tecnico-tattiche (può fare di tutto sulla trequarti) che piacciono a Rangnick. Perez lo valuta almeno 40 milioni.

Calciomercato Milan: altre due occasioni

Come riportato da Tuttosport, non sarà facile strappare questi campioni al Real. Ma i rossoneri cercano anche altri calciatori da inserire in organico. Le nuove idee da Madrid sono quelle che portano a Lucas Vazquez (è un ’91, ma potrebbe essere il rinforzo ideale per le corsie esterne) o Eder Militao, difensore 22enne acquistato per 50 milioni dal Porto, ma chiuso da Varane e Sergio Ramos.

Entri i calciatori sono profili importantissimi, e questo il Milan lo sa benissimo. Riuscire a convincerli ad accettare il passaggio a Milano potrebbe essere per il club rossonero un punto di svolta viste le indubbie qualità dimostrare dai due calciatori negli anni.