Calciomercato Lazio, Milinkovic-PSG si può chiudere: offerta pronta

Calciomercato Lazio: Milinkovic, ecco l’offerta che potrebeb accettare Lotito

Calcio Mercato Lazio Milinkovic | Il mercato di Serie A entra sempre più nel vivo, e in questo momento della stagione le principali squadre del nostro campionato si stanno concentrando soprattutto nel blindare i propri gioielli. Ne sa qualcosa la Lazio, la quale non vorrebbe assolutamente far partire Milinkovic-Savic, in assoluto l’elemento più talentuoso e dominante nella rosa biancoceleste.

Il centrocampista serbo è stato blindato più volte da Lotito, ma stavolta pare che lo scenario possa essere molto diverso: il PSG continua a tentarlo parecchio, e stando a quanto riportato da Le10Sports, pare che i parigini abbiano messo sul tavolo ben 60 milioni di euro. Cifra che non soddisfa Lotito, il quale però potrebbe accontentarsi anche 70. Una vera e propria svolta nell’affare, che vedrebbe il giocatore serbo muoversi verso Parigi già nella prossima finestra di mercato.

Milinkovic: niente Inter o Juventus, c’è solo il PSG

Il futuro di Milinkovic-Savic continua ad essere incerto, anche se le ultime notizie lo vedono molto lontano da una sua permanenza nella Capitale. Il PSG lo corteggia da tempo, e da qui a breve potrebbero esserci delle novità importanti: Leonardo avanza e tira dritto nella trattativa. Niente Inter o Juventus quindi, altre due grandi big che ci hanno provato.