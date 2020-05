Tweet on Twitter

Calciomercato Juventus: seguito Trincao ma non solo

Ultime Juventus, e se a sbloccare l’affare Pjanic fosse un giovane. Non solo Ansu Fati, il club bianconero vorrebbe pescare tra i giovani del vivaio e non dai calciatori già affermati in prima squadra.

I vari Ivan Rakitic, Arturo Vidal, Nelsinho Semedo, Junior Firpo, Samuel Umtiti e Ousmane Dembélé non scaldano il dg bianconero Fabio Paratici.

La Juve guarda più alla Masia tra quei giovani che hanno trovato grosse difficoltà a sfondare in prima squadra, anche se il talento continua ad abbondare nella cantera blaugrana.

Ad esempio nel Bara milita l’ex Braga, pagato 31 milioni di euro, Francisco Trincao. Un trequartista/ala dai piedi privilegiati, «abituato sin da piccolo a fare la differenza», assicura chi lo ha visto crescere in Portogallo. La classe del 1999 è furoi discussione.

Ultime Juventus: gli altri nomi

Ma la Juve segue anche Riqui Puig (mezzala), Alex Collado (trequartista) e Ronald Araujo (centrale).

Oltre a questi occhio anche a Oriol Busquests (mediano) che i catalani hanno spedito in Erasmus al Twente. Nel 1998 è, invece, nato Carles Aleñá (mezzala) che, dopo aver esordito in prima squadra, è andato a farsi le ossa al Betis.

Più giovani invece Pedri (2002) e Ilaix Moriba (2003). La mezzala spagnola, ingaggiata la scorsa estate dal Las Palmas (dove rimarrà fino al termine dell’attuale campagna), ha un valore di mercato di 7 milioni di euro ed è paragonato ad Iniesta.