Calciomercato Juventus, Rabiot nell’affare Pogba: la situazione

Calciomercato Juventus, per Pogba viene offerto il cartellino di Rabiot

Calciomercato Juventus – Rabiot e Pogba | E’ la nuova idea da Torino, con un asse di mercato tutta francese. E’ ormai noto l’interesse della Juventus per il ritorno di Paul Pogba, sogno bianconero da ormai diverso tempo. L’addio non è stato mai digerito dall’ambiente, pronto a riaccogliere il talento e campione del Mondo 2018, per una versione 2.0 in maglia bianconera. Potrebbe essere il colpo dell’anno, considerando l’importanza dello stesso calciatore. Fabio Paratici, CFO del club bianconero, però dovrà essere costretto a compiere una vera e propria impresa, prelevandolo dal Manchester United.

Ultime Juventus, che succede a Rabiot? E’ già addio, per arrivare al sogno Pogba

Come riportato dai colleghi di Calciomercato.com, sul piatto per ammorbidire il costo di Paul Pogba, potrebbe finirci Adrien Rabiot. Una contropartita francese, con il calciatore che già gradiva la destinazione prima dell’arrivo alla Juventus, ma ci sarà da capire quale sarà la risposta da Manchester. Secondo il portale, potrebbe essere un nome gradito per il centrocampo, così da affiancarlo all’altra stella del club, Bruno Fernandes. L’ostacolo grande è rappresentato dall’ingaggio. Per arrivare lì e giocare, da protagonista assoluto, toccherà dimezzarsi i sette milioni percepiti alla Juventus, cifra molto lontana tra le idee del Manchester United. L’avventura di Adrien Rabiot potrebbe già essere arrivata al capolinea, con il calciatore che non ha praticamente mai convinto dal suo approdo in Italia. Motivo per cui, Fabio Paratici, giocherà la carta del francese, per arrivare all’altro francese, tanto sognato dalle parti di Torino.