Calciomercato Juventus, colpo Jorginho: Paratici parte all’assalto

Calciomercato Juventus, Jorginho è l’obiettivo numero uno per il centrocampo

Calciomercato Juventus – Jorginho | E’ il rumors di mercato che si è acceso da ormai un po’ di tempo. L’ex Napoli potrebbe finire alla Juventus, per tornare dal suo maestro, Maurizio Sarri. Con il tecnico di Figline un solo successo, ma importantissimo, quello dell‘Europa League con il Chelsea e un triennio da favola con il club azzurro, sfiorando l’impresa proprio contro il club nel quale dovrebbero ritrovarsi. All’Allianz Stadium potrebbero scriversi nuove pagine di storia, questa volta con i colori bianconeri cuciti addosso. E’ dalla Spagna che arrivano conferme sul suo trasferimento, nuovamente in Italia: il quotidiano Sport ha vuotato il sacco. Il CFO della Juventus, Fabio Paratici, è pronto a regalare al suo allenatore il primo tassello fondamentale per il centrocampo che verrà.

Ultime Juventus, il piano di Paratici per prendere Jorginho

E’ la trattativa che porta Pjanic via dai bianconeri ad accendere i desideri, concreti, da parte della Juventus, di ritrovarsi il regista della Nazionale azzurra nel club. Il calciatore italo-brasiliano, Jorginho, potrebbe dire addio alla Premier League dopo soli due anni, per ritornare in Serie A, nel campionato in cui si ha acceso ogni riflettore su di sé negli anni all’Hellas Verona e poi al Napoli.

Sul piatto, la Juventus, avrebbe messo proprio il bosniaco Miralem Pjanic, che non gradirebbe la destinazione Premier League – nei suoi desideri ci sarebbe il Barcellona di Lionel Messi – e sul tavolo sarebbero stati piazzati altri profili. Bernardeschi, Alex Sandro, Douglas Costa o Rabiot potrebbero finire al Chelsea di Lampard.