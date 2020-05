Calciomercato Juventus: Facundo Pellistri: sfida con le big per il giovane talento

Calciomercato Juventus: Facundo Pellistri potrebbe essere il talento del futuro in casa bianconera

Calciomercato Juventus – Facundo Pellistri | E’ sempre molto attenta la società bianconera su quelli che sono i giovani talenti in giro per il mondo. In particolar modo con quelli legati al Sud America e l’ultimo tra i nomi è quello di Facundo Pellistri, stellina uruguaiana con passaporto spagnolo. Il classe 2001 è una stella al Penarol, con un futuro più che roseo stando a quelle che sono le aspettative sul suo talento. E’ quanto rivelano i colleghi di Calciomercato.it, con la Juventus pronta all’assalto, anticipando le altre big che sono molto attente sul calciatore.

Ultime Juventus, chi è Facundo Pellistri? La stellina uruguaiana che ha stregato mezza Europa

Mentre la Juventus cerca di costruire il proprio presente, Fabio Paratici ha idee anche per quel che concerne il futuro. Il calciatore ha già totalizzato qualche presenza da professionista con la maglia del Penarol, in Uruguay, trovando anche due apparizioni nella prestigiosa Copa Libertadores (Champions League del Sud America). L’esterno offensivo, molto talentuoso, fa letteralmente impazzire la dirigenza bianconera, ma non solo. Su di lui c’è il forte interesse dei diversi club, tra cui i due di Madrid, Real e Atletico, il Manchester City e la nuova ricca proprietà del Newcastle. La clausola rescissoria di Facundo Pellistri tocca i 15 milioni di dollari e tutti i club saranno costretti a sborsare tale cifra per prelevarlo dal club uruguaiano.