Tweet on Twitter

Share on Facebook

La Juve non molla la pista Barcellona per lo scambio estivo di calciomercato. I bianconeri pronti al colpo per sistemare il bilancio e cedere Miralem Pjanic.

Calciomercato Juventus: Ansu Fati può sbloccare Pjanic

La speranza è l’ultima a morire ed i due club sperano di chiudere l’affare Pjanic. Servirebbe che Arthur ripensasse al suo “no” ma per ora nessuno si illude.

Come riportato da Tuttosport, i due club non hanno ancora archiviato il discorso. Se da un lato le diplomazie continuano il pressing sul 23enne centrocampista brasiliano, divenuto l’uomo chiave dell’operazione allargata con Miralem Pjanic e Mattia De Sciglio, ora le parti pensano anche ad un piano B.

Un compromesso alternativo ad Arthur, per il quale ci sarebbero già tutti gli ok a parte il suo, da realizzare sempre entro il 30 giugno.

Servirebbe un’altra contropartita tecnica anche perchè il dg bianconero Fabio Paratici non intende sacrificare Pjanic tanto per farlo. Vuole cedere l’ex Roma ma per farlo anche la Juve deve guadagnare.

Il sogno sarebbe Ansu Fati, stellina del 2002 già protagonista in prima squadra a suon di gol tra Liga (4) e Champions (1).

Più che una provocazione, quella della Juventus è un’idea importante anche perchè per il Barca la rinuncia sarebbe molto importante.

Mercato Juventus: perchè Fati?

Al Camp Nou sono d’accordo sulla filosofia, però fanno muro su Ansu Fati. Il Barcellona, per mille motivi, ha fatto capire che considera incedibile il 17enne considerato quasi “il nuovo Messi” in Spagna.

E secondo i ben informati, pur volendo ingaggiare a tutti i costi Pjanic e De Sciglio, la società non arretrerà su questa posizione. Ma se i blaugrana fossero spalle al muro allora le cose potrebbero cambiare.