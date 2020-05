Dopo le voci di questa mattina, l’agente del terzino del Chelsea è uscito allo scoperto in merito alle ultime voci di mercato che hanno coinvolto il suo assistito, in particolare in ottica Juventus.

Calcio mercato Juventus, il procuratore di Emerson Palmieri smorza l’entusiasmo

In molti, dopo le notizie di questa mattina, stavano già preparando lo champagne, per festeggiare l’arrivo del terzino tango agognato da Sarri. Non è un mistero infatti che Emerson Palmieri sia bramato dal tecnico toscano e dalla Juventus in generare, con l’Inter spettatrice più che interessata di ogni trattativa con il calciatore.

A gettare acqua sul fuoco ci pensa il manager del calciatore, Fernando Garcia, ai microfoni di Tuttojuve: “A Londra sta molto bene, è a suo agio con tecnico e compagni. In passato i bianconeri si sono interessati, soprattutto quando era alla Roma, ma di recente non ho avuto contatti con alcun club. Tornare in Italia? Lo sa solo Dio. Sarri? Non lo conosco, ho appreso dalla stampa che è stata una buona esperienza quella avuta al Chelsea con Emerson“. Verità o strategia? Anche in questo caso, sarà soltanto il tempo a stabilirlo.

Emerson Palmieri, i dettagli del possibile affare

Il contratto del brasiliano scadrà nel 2022: pare chiaro che non dispiacerebbe a lui ed al suo agente rinnovare coi Blues, ma qualora non arrivasse dovrà essere per forza di cose addio, visto che non si può rischiare di arrivare a scadenza di contratto. Al momento, il suo cartellino vale 15 milioni di euro, proprio per quest’aspetto.