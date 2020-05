Calciomercato Inter, Kumbulla obiettivo complicato: anche il Lione ci prova

Calciomercato Inter: concorrenza Lione per Kumbulla

Calcio Mercato Inter Kumbulla | La stagione sportiva sembra pronta a ripartire e intanto il mercato continua, e lo fa a grandi ritmi. Le principali big del nostro campionato si stanno muovendo parecchio in queste ultime settimane, ed in particolare l’Inter, che sta cercando di gestire al meglio sia i colpi in entrata che quelli in uscita. Se da una parte possiamo definire quasi come scontato l’addio di Godin, dall’altra parte è altrettanto ovvio che come rinforzo andrà preso qualcuno. Sul taccuino di Ausilio e Marotta ci sono diversi giocatori, e tra questi c’è anche Kumbulla, difensore albanese in forza al Verona.

Il giovane centrale ha fatto benissimo sotto la guida di Juric, ed in poco tempo si è guadagnato la stima di parecchi top club, sia italiani che non. Proprio a proposito di questo è arrivata poche ore fa una notizia insperata per i nerazzurri: stando a quanto riportato da L’Equipe, pare che anche il Lione sia in corsa per Kumbulla.

Inter-Kumbulla: tutte le pretendenti

Kumbulla è stata una delle rivelazioni di questa stagione, e le sue prestazioni hanno rapidamente suscitato l’attenzione di tantissime squadre. In Italia Inter, Lazio, Napoli e Fiorentina ci pensano, mentre oltre al Lione c’è un’altra pretendente estera: l’Arsenal.