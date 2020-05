Calciomercato Inter: ecco l’offerta per Tonali

Ultime Inter, Sandro Tonali può arrivare. Come confermato dalla stessa società nerazzurra, il centrocampista del Brescia piace molto alla società che intende investire anche sui giovani, oltre che su calciatore esperti come Cavani.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, per risistemare la mediana di Conte il nome adatto potrebbe essere il tuttocampista del Brescia, classe 2000.

Di sicuro l’Under 21 è il primo obiettivo per i nerazzurri ma Cellino chiede 50 milioni. L’offerta Inter per ora è ferma a 35+5 ma la società potrebbe alzare la posta nei prossimi mesi come confermato da ds nerazzurro:

«Tonali ha le qualità per giocare nell’Inter, non so se ha la qualità economica per essere acquistato. I parametri li ha tutti per essere un giocatore nerazzurro, ma non conosco quelli di Cellino…».

Ultime Inter: occhio a Vidal e Nainggolan

Ovviamente l’Inter non pensa solo al giovane centrocampista. Conte vorrebbe con se anche Arturo Vidal ma il prezzo del suo cartellino, ed il suo ingaggio, sono ancora considerati troppo alte. Ecco perché se il cileno non diventa realtà, avrà chance di restare Radja Nainggolan. Il Ninja tornerà da Cagliari potrebbe rientrare nel corso Conte al quale il calciatore piace ma che aveva rinunciato a lui per imposizione della società lo scorso anno.