Calciomercato Fiorentina: spunta Ghoulam dal Napoli

Ultime Fiorentina, a sorpresa potrebbe arrivare Fouzi Ghoulam dal Napoli. Come riportato da La Nazionale, il club viola continua a cercare di rinforzarsi in tutti i reparti, e la difesa sicuramente sarà un reparto che vedrà grandi rivoluzioni.

A sinistra, soprattutto, la società non ha certezze visto che Dalbert è in prestito dall’Inter e Biraghi è in prestito all’Inter.

Per questo, per ora, la società non ha ancora certezze riguardo il loro futuro.

Intanto il ds Pradè starebbe pensando a Ghoulam del Napoli. I viola da diverso tempo stanno studiando il terzino algerino, con alcuni dubbi vista la fragilità e i tanti infortuni. Sulle qualità di Ghoulam non ci sono dubbi visto che prima dello stop contro il Manchester City e la rottura del crociato, era considerato tra i laterali migliori in Europa.

Ma i continui stop degli ultimi anni, ed il pesante ingaggio concesso dagli azzurri, potrebbero essere un grande ostacolo nella trattativa.

Ultime Napoli: scambi in vista?

In realtà gli azzurri potrebbero essere ben propensi a privarsi di Ghoulam. Il Napoli, infatti, proprio in difesa è interessato da tempo a due calciatori della viola. Pezzella e Milenkovic, infatti, piacciono da tempo al ds Giuntoli.