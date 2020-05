Il bollettino della Protezione Civile di oggi sabato 30 maggio

Come ogni giorno siamo in attesa del bollettino della Protezione Civile. A quasi un mese dall’inizio della fase 2, la curva epidemiologica non ha subito scossoni nonostante l’allentamento delle misure di distanziamento sociale. Preoccupa tuttavia la differenza ancora marcata tra alcune aree del paese.

I dati della Protezione Civile di Borrelli

Contenuta l’emergenza sanitaria, o meglio nella speranza che attualmente il sistema degli ospedali possa far fronte ad un’emergenza di tale portata, si guarda al futuro, provando a risollevare il paese anche dal punto di vista economico. Presto, stando a sentire il premier Conte, potrebbe cominciare la famosa fase 3: la circolazione riprenderà in maniera libera. Ma tra quali regioni? La Lombardia versa in condizioni ancora preoccupanti: mentre alcune Regioni, come la Puglia, si sono dette pronte ad “accogliere” i lombardi, vi sono altre decisamente più prudenti, come Campania e Sardegna, che chiedono al Governo una sorta di “isolamento” per le zone più colpite.

