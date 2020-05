Venezia, Vacca: “Bello ritrovarsi sul campo. Paura infortuni? Di più a lungo termine”

Tweet on Twitter

Notizie Venezia: Vacca sul ritorno sui campi

Notizie Venezia Vacca | La pandemia ha purtroppo colpito maggiormente il nostro paese, ed è riuscita a scombussolare parecchio anche il mondo del calcio. In Italia si è fermato tutto per diverse settimane, e soltanto poche ore fa è arrivata la svolta tanto attesa. Il calcio giocato sta per ripartire, e noi ci siamo voluti soffermare anche sulle dichiarazioni di qualche giocatore risultato positivo al Covid. Antonio Vacca, centrocampista del Venezia, ha parlato ai microfoni di Fantacalcio.it, queste le sue parole:

“Ritorno in campo? E’ stato bello ritrovarsi sul campo ad allenarsi tutti insieme, ne avevamo bisogno. Salvezza? Non sarà più difficile del normale, ci sono squadre che sono più indietro rispetto a noi con la preparazione. Paura sugli infortuni? Direi più che si ha paura con il passare del tempo, anche perchè una volta finita questa stagione, poi ce ne sarà subito un’altra da affrontare. Chi vincerà lo Scudetto in Serie A? E’ tutto molto aperto, la Lazio però ha più entusiasmo. La Juventus resta favorita, ma attenzione anche all’Inter”

Antonio Vacca: aneddoti sul fantacalcio

Il centrocampista ex Foggia e Parma ha poi voluto svelare degli aneddoti sul fantacalcio, parlando anche di quella volta che fece un’asta con Pio e Amedeo. Questi e altri dettagli nell’intervista riportata su Fantacalcio.it.