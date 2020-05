Ultime mercato Inter, Ausilio: “Tonali sì, Cunha piace. Su Cavani e Werner..”

Piero Ausilio più esplicito che mai: un vero e proprio stato dell’arte del mercato nerazzurro è quellche ha fatto il direttore sportivo ai microfoni di Sky Sport.

Calcio mercato Inter, ecco Tonali

Dopo aver chiarito la posizione dei nerazzurri prima su Mertens, e poi su Icardi, il ds si abbandona ad altri sogni (e nomi) del mercato. A cominciare da Sandro Tonali, conteso con la Juventus: “Tonali ha le qualità per giocare nell’Inter, non so se ha la qualità economica per esere acquistato“. Secondo Cellino infatti, il giovane centrocampista vale almeno 50 milioni di euro: c’è la disponibilità a cederlo, ma non a cifre inferiori.

