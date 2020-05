Ufficiale: riparte anche il campionato svizzero. In campo il 19 Giugno

Anche in Svizzera si ritorna ad assaporare il sapore dei campi di calcio. La Swiss Football League ha deciso che si riprende il 19 Giugno.

La Super League riapre i battenti. Il campionato elvetico può ripartire

Dopo che la Bundesliga ha già ripreso il campionato verso la metà di maggio, e la Premier League, la serie A e la Liga spagnola hanno annunciato, in questi giorni, la ripresa dei loro campionati, anche la Super League può riprendere. Infatti i club del massimo campionato svizzero si sono riuniti in assemblea ed hanno votato per il proseguimento della competizione: 17 favorevoli, due contrari e una astensione. Il campionato può ripartire il 19 Giugno e (Covid-19 permettendo) si concluderà il 2 agosto.

Nel corso dell’assemblea si era parlato anche dell’aggiunta di 2 squadre nella Super League a partire dal prossimo campionato 2020/2021. Proposta che è stata bocciata.

Non solo campionato, si riprende anche con la Coppa Svizzera

E’ testa a testa tra St. Gallen e Young Boys, entrambe a quota 45 punti e pronte a darsi battaglia fino alla fine del campionato per aggiudicarsi il titolo nazionale. Il Basilea, di certo, non starà a guardare e proverà l’impresa, anche se i 5 punti di distacco dalle prime in classifica sono tanti. Si concluderà anche la Coppa di Svizzera. Si ripartirà dai quarti di finale in programma il 5-6 Agosto, le semifinali l’8-9 Agosto e la finale mercoledì 12 agosto.