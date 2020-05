Stasera in TV calcio, tutte le partite di oggi venerdì 29 maggio 2020

Stasera in TV Calcio | tutte le partite in diretta: la guida tv di Calciomercato24 per scoprire dove vedere tutti i migliori eventi sportivi di giornata. Chiaramente, a causa dell’emergenza Coronavirus, molti campionati sono stati sospesi. L’unico campionato a riprendere, al momento, è la Bundesliga, che riscende in campo. Scopriamo insieme come e dove seguire gli eventi sportivi che si disputeranno (anche in replica) assieme alla programmazione delle emittenti dedicate allo sport.

Il calcio in Tv non si ferma mai, di seguito tutti i canali da Sky Sport a Sky Calcio e tanto altro con DAZN. Per i programmi non sportivi della serata, trovi il palinsesto su youmovies.it con anticipazioni e indiscrezioni sui personaggi della televisione italiana. Oggi come di consueto il grande calcio in tv non si ferma, ecco la proposta visibile in chiaro o a pagamento. NON UTILIZZARE lo streaming online (Rojadirecta, pratica vietata).

Premier League

Bundesliga

Liga

Serie A

Ligue 1

Le partite di oggi venerdì 29 maggio 2020

01.30 Uruguay-Corea del Sud 2010 (Mondiali) – SKY SPORT UNO

01.30 Real Madrid-Atletico Madrid 2013/14 (Champions League) – SKY SPORT FOOTBALL

03.30 Stati Uniti-Ghana 2010 (Mondiali) – SKY SPORT UNO

04.00 Atalanta-Valencia (Champions League) – SKY SPORT FOOTBALL

06.00 Germania-Inghilterra 2010 (Mondiali) – SKY SPORT UNO

06.00 Juventus-Barcellona 2014/15 (Champions League) – SKY SPORT FOOTBALL

08.00 Spagna-Portogallo 2010 (Mondiali) – SKY SPORT UNO

08.30 Valencia-Atalanta (Champions League) – SKY SPORT FOOTBALL

08.30 Lipsia-Hertha (Bundesliga) – SKY SPORT ARENA

10.00 Paraguay-Spagna 2010 (Mondiali) – SKY SPORT UNO

10.30 Juventus-Barcellona 2016/17 (Champions League) – SKY SPORT FOOTBALL

12.00 Argentina-Germania 2010 (Mondiali) – SKY SPORT UNO

12.00 Barcellona-Atletico Madrid 2008/09 (Liga) – DAZN1

14.00 Olanda-Brasile 2010 (Mondiali) – SKY SPORT UNO

14.15 Inter-Real Madrid 1998/99 (Champions League) – SKY SPORT FOOTBALL

16.00 Uruguay-Ghana 2010 (Mondiali) – SKY SPORT UNO

16.15 Borussia D.-Bayern (Bundesliga) – SKY SPORT FOOTBALL

18.30 PSG-Montpellier 2018/19 (Ligue 1) – DAZN1

18.45 Argentina-Germania 2010 (Mondiali) – SKY SPORT UNO

20.10 Real Madrid-Barcellona 2004/05 (Liga) – DAZN1

20.30 Friburgo-Bayer Leverkusen (Bundesliga) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL (diretta)

21.30 Lione-Marsiglia 2009/10 (Ligue 1) – DAZN

22.00 Inter-Milan 2007/08 (Serie A) – INTER TV (visibile su DAZN)

22.15 Milan-Austria Vienna 2017/18 (Europa League) – MILAN TV (visibile su DAZN)

Rai Sport

06:00 – Memory Doc: Inter-Real Madrid del 27/05/1964

06:25 – Calcio: Mondiali 1978 ITALIA- Germania (14/06/78)

08:05 – Perle di Sport: Rui Barros alla Juventus

08:15 – Memory: Baronchelli

09:25 – Memory: Battaglin

10:25 – Perle di Sport: Giro d’Italia 1980,Tappa Cles-Sondrio

10:50 – Perle di Sport: Gp Italia, Imola 1980

11:45 – Perle di Sport: Alan Jones 1980, Il suo anno magico

11:55 – Perle di Sport: Le Vittorie di Pironi

12:10 – Perle di Sport: Jacque Laffite su Ligier, quando la F1 parla Francese

12:30 – Memory Doc: Inter-Real Madrid del 27/05/1964

14:10 – Calcio: Mondiali 1978 ITALIA- Germania (14/06/78)

16:00 – Equitazione: Concorso Ippico Piazza di Siena 2018 – Coppa delle Nazioni (25 maggio 2018)

19:50 – Perle di Sport: Mondiale Ciclismo 2006

20:15 – Perle di Sport: Mondiale Ciclismo 2008

21:00 – Tg Sport Speciale – Cairoli

21:35 – Reparto Corse

22:20 – Calcio: Mondiali 1978 ITALIA- Austria (21/06/78)

00:00 – TG Sport Notte

00:15 – Equitazione: Concorso Ippico Piazza di Siena 2018 – Coppa delle Nazioni (25 maggio 2018)

03:55 – Perle di Sport: Mondiale Ciclismo 2006

04:25 – Perle di Sport: Mondiale Ciclismo 2008

05:05 – Tg Sport Speciale – Cairoli

05:35 – Reparto Corse

SportItalia

07:00 – Sportitalia mercato

08:00 – Storyboard Panucci

08:30 – Si Live 24 (diretta)

09:00 – Teleshopping

10:00 – Hard Trek #7

10:30 – Teleshopping

12:00 – Sportitaliamercato

13:00 – Si Live 24 (diretta)

13:30 – Si Live 24

14:00 – B Lab Live (diretta)

14:30 – Teleshopping

15:00 – Calcio Today – Focus Mercato (diretta)

15:45 – Teleshopping

17:00 – Calcio Today – Focus Mercato (diretta)

18:00 – Si Cafe’ (diretta)

18:30 – Si Live 24 (diretta)

19:00 – Calcio Today – Focus Mercato (diretta)

20:00 – S4 Talk – puntata 19

21:00 – Calciomercato Live (diretta)

23:00 – Sportitalia mercato (diretta)