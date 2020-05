Serie A, si parte coi recuperi: il nuovo calendario e gli orari

Dopo l’annuncio di ieri pomeriggio del ministro Spadafora, che ha affermato una volta per tutte che il campionato italiano riprenderà, si passa ora ai dettagli con la definizione del calendario.

Il campionato di Serie A riparte coi recuperi

In molti si erano chiesti quale fosse il giusto ordine. Alla fine, ha prevalso una soluzione mista, compromesso tra le varie esigenze. Si riparte con le partite in chiaro, visibili gratuitamente a tutti, come piace al ministro dello Sport. Fischio d’inizio quindi con Juventus-Milan, poi con Napoli-Inter il 13 giugno. La finale si disputerà 4 giorni dopo, il 17 giugno. Ma poi sarà il momento di giocare di nuovo il campionato, ed in questo caso ha prevalso la logica: meglio disputare prima tutti i recuperi, per evitare che in caso di nuovo stop, alcune squadre abbiano partite in meno da giocare.

