Serie A Partite Chiaro Ripresa | La Serie A ripartirà tra pochissime settimane. Sarà preceduta dalle semifinali di ritorno della Coppa Italia e dalla finale della stessa. Poi si darà spazio alle quattro gare non giocate nel corso dei mesi scorsi e solo successivamente si disputerà il regolare calendario. Resta da sciogliere il nodo legato ai diritti tv.

Serie A in chiaro? Ecco il possibile canale

Sky non ha pagato l’ultima rata e ben presto potrebbe trovarsi in combutta con la Lega Calcio che potrebbe decidere di non mostrare le ultime 5 gare sulla piattaforma digitate. Stando a quanto riporta repubblica.it, infatti, si starebbe pensando di mostrare le gare in chiaro per un’eventuale diretta gol. Il canale scelto sarebbe Tv8, appartenente ad una società del gruppo Sky.

Serie A, i problemi delle gare in chiaro

Nel caso in cui si dovesse decidere di andare verso questa direzione, ci sarà da pensare anche alla tempistica delle sfide, viste che tante gare si giocheranno in contemporanea, e alla presenza di un altro broadcaster, cioè DAZN che detiene tre gare a giornata. Per il ritorno in campo della Serie A, dunque, manca sempre meno ma ci sarà da capire in che modo i tifosi, impossibilitati ad essere presenti allo stadio, potranno seguire le proprie squadre del cuore.