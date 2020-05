Serie A 19 Giugno Coppa Italia | Da ieri è ufficiale la ripartenza della Serie A e della Coppa Italia dopo quasi tre mesi di stop. Si ripartirà con le semifinali di ritorno di Coppa: Napoli-Inter e Juventus-Milan scenderanno per prime in campo per decidere le finaliste della coppa nazionale. Dopodiché si riprenderà con i recuperi delle gare che non sono state disputate.

Serie A, si riparte il 19 agosto con Atalanta-Sassuolo

Stando a quanto si legge su sportmediaset.it, la ripresa della Serie A potrebbe essere anticipata di un giorno e ricominciare il 19 agosto. Oggi il Consiglio e l’Assemblea della Lega Calcio hanno stabilito che si ripartirà il 13-14-17 giugno con la Coppa Italia e poi nel weekend immediatamente successivo (19-20-21 giugno) con i quattro recuperi di Serie A pendenti (Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari, Inter-Sampdoria e Torino-Parma): il primo match si giocherà in anticipo il 19 giugno e sarà Atalanta-Sassuolo.

Coppa Italia, dubbi sulla data della finale

Intanto sono stati sollevati dei dubbi, nello stesso Consiglio di oggi pomeriggio, sulla data della finale di Coppa Italia. Il 17 giugno è vista come data troppo ravvicinata rispetto alle due semifinali e al ritorno della Serie A. Solo per la finale, dunque, potrebbe essere prevista una nuova data.

I giocatori in prestito fino al 30 giugno potrebbero rientrare nelle società di appartenenza ma i club non potranno utilizzarli. La sessione estiva del calciomercato 2020/21 partirà il primo settembre con chiusura al 5 ottobre.