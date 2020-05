Prostituzione, droga e armi: arbitro finisce sotto arresto

Tweet on Twitter

Dopo aver diretto anche gare di Champions ed Europa League, è stata smascherata la doppia vita del famoso fischietto, finito sotto indagine.

L’arbitro Vincic è stato arrestato: accuse pesanti per lui

Colto in flagranza di reato, il quarantenne Slavko Vincic è stato arrestato dalla polizia in Bosnia-Erzegovina. Lo sloveno era assieme a 9 donne e 25 uomini: l’accusa è essere coinvolto in un giro di prostituzione. Ad aggravare la posizione dell’arbitro che durante la retata gli agenti di polizia hanno sequestrato anche droga e armi. A riferire la notizia è il portale croato 24Sata.

Quest’anno ha diretto 2 gare di Champions League (Bruges-Galatasaray, Genk-Liverpool e Manchester City-Shakhtar Donets) e una di Europa League (Bayer Leverkusen-Porto): a questo punto però la sua intera carriera è a rischio. Stando alle prime ricostruzioni non sarebbe la mente dietro il giro di prostituzione, ma soltanto un cliente. Il giro di ragazze farebbe invece capo a Tijana Maksimovic, anche lui arrestato nel corso della stessa operazione.

IN AGGIORNAMENTO