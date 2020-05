Oroscopo di domani 30 maggio: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo venerdì.

Oroscopo Paolo Fox 30 maggio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Ad un contrasto ancora non risolto in ambito lavorativo, corrisponde una rinnovata freschezza per quanto riguarda la vita mondana e sentimentale, sappiate incanalare il vento a vostro favore. Mercurio, Venere e Saturno sono dalla vostra parte.

Toro. Il weekend promette bene, la Luna è favorevole. C’è tanta energia da spendere, sia per quanto riguarda che l’amore che per i tuoi progetti lavorativi. L’estate in generale, si annuncia come foriera di nuova vitalità per quanto riguarda le tue idee.

Gemelli. Paolo Fox consiglia cautela nei finesettimana. Attenzione a come interagisci con gli altri, perché far sfociare in una lite una piccola discussione? Tieni sotto controllo la tensione, altrimenti potresti imboccare un tunnel di battaglie senza senso.

Cancro. Ti piace la libertà, continuerai ad inseguirla per quanto riguarda l’amore. Chi ha cause legali in corso farebbe bene a cercare di mediare: il consiglio di Giove è chiarissimo in questo aspetto. Piuttosto dedicati alla pianificazione del futuro.

Leone. Saturno contro è il titolo di un film d Ozpetek ma anche la vostra situazione attuale. Il vostro cammino è disseminato di ostacoli, ma non è raro che un Leone tiri il meglio proprio da queste situazioni, sappiate volgerle a vostro favore.

Vergine. La Luna aiuta anche voi secondo Paolo Fox. Il peggio è passato, e se qualcosa non va, continuate e tenere duro: la ricompensa che vi aspetta è ghiotta. State tornando ad essere ciò che siete sempre stati: un punto di riferimento per chi vi circonda.

Oroscopo Paolo Fox 30 maggio 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Secondo Paolo Fox ci sarà da lavorare e anche parecchio. L’amore sarà una valvola di sfogo importante, ma non di più. Finché non risolverete le vostre questioni in sospeso, sarà inutile aprire altri scenari.

Scorpione. L’influsso di Urano vi porta ad effettuare delle scelte importanti, a dare una svolta alla vostra vita. Secondo Fox, aveta una delle configurazioni astrologiche migliori di tutto lo zodiaco al momento. Occhio ai legami con Cancro, Vergine e Pesci.

Sagittario. Potrebbero esserci degli scontri con il partner anche per questioni di conto. Questa sensazione di stanchezza e stress che ti pervade è il conto dei questi ultimi mesi: il lockdown ha avuto un grande impatto su di te.

Capricorno. Tra i segni di Terra siete sicuramente i più forti in questo frangente. Ma la vita non è facile neanche per voi. Non vi resta che fare capo alla vostra grande pazienza e aspettare che il mondo si sintonizzi di nuovo sulle vostre frequenze.

Acquario. Paolo Fox prevede per voi grandi emozioni in arrivo. Saturno è favorevole, cos¡ come Urano: questa è una combinazione perfetta per raggiungere grandi traguardi, in tutti gli ambiti.

Pesci. Anche per voi l’imperativo è smorzare i toni. Avete bisogno di tranquillità, non di guerra. Evitate, mediate, trattate: altrimenti vi aspetta un carico di stress difficilmente sopportabile.