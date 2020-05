Notizie Torino, Cairo: “Scudetto? Tutti tranne la Juve”

Ultime Torino | Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Radio 24:

Le parole di Cairo

Decisioni? “Siamo carichi vista la decisione. Se una volta che il campionato sarà ripartito arriverà anche alla fine? Questo non lo sa nessuno, neanche il presidente degli Stati Uniti che è la persona più informata di tutti. Nessun sa quando passerà il Coronavirus. Sono molto preoccupato per la salute dei calciatori e di tutti gli italiani, è per questo che ero dubbioso sul ripartire. Ma la Lega è composta da diverse persone, dal momento che si è deciso di ripartire sono anche io carinissimo per farlo al meglio”.

Lazio o Juve? “Non voglio entrare nel merito. Il presidente del Torino lo può dire tutti tranne la Juventus? Sì, si può dire”.

Playoff? “I playoff e I playout dovrebbero essere stabiliti prima, ci sono campionati che li hanno ma già sanno che questa è una soluzione finale. Se non puoi fare il campionato, se si interrompe è perché c’è un problema e non si possono fare neanche i playoff e i playout a mio parare”.

20 giugno? “Ripartire il 20 dà la possibilità di arrivare al meglio all’appuntamento, o almeno di recueprare un po’. In questa fase è bene quando si esce rispettare le regole, anche i giocatori dovrebbero limitare i contatti con gli esterni. Ai miei giocatori ho detto di fare una vita sana perchè non sarà facile giocare in estate”.