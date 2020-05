Serie A, slitta il calciomercato: fissate le nuove date utili

Serie A: le nuove date per il calciomercato

Serie A Calciomercato | L’emergenza Coronavirus ha senza dubbio stravolto parecchi piani, e specialmente sul calcio c’è stato un impatto senza precedenti. Una delle nazioni più colpite è stata purtroppo la nostra, costretta a ridimensionarsi in ogni ambito, e che ancora oggi sta combattendo contro la pandemia. Nuove restrizioni, nuove norme, e una rivoluzione che ha visto coinvolte tantissime attività: ebbene anche la Serie A, nonostante sia tutto pronto per ripartire, pare che dovrà attenersi a regole tutto nuove. Questo non solo per il calcio giocato, ma anche per il calciomercato; lo slittamento dei calendari per campionato e coppe avrà un effetto domino anche sul mercato.

Proprio per questo, stando a quanto riportato da Sport Mediaset, sembra che siano state fissate delle nuove date utili dall’assemblea di Lega: dal 1 settembre al 5 ottobre potrebbe infatti svolgersi la prossima finestra.

Serie A: tutto ridimensionato

La Serie A ripartirà il 20 giugno, mentre il 13 dello stesso mese ci sarà la Coppa Italia. Tutto ridimensionato, con molti giocatori e altri addetti ai lavori che però continuano a non nascondere qualche perplessità. A creare parecchi punti interrogativi è soprattutto la finale della nostra coppa nazionale, questa la situazione riportata dalla nostra redazione.