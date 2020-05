Sampdoria, Ferrero: “Abbiamo avuto almeno 15 casi positivi”

Notizie Sampdoria: Ferrero sulla ripartenza

Notizie Sampdoria Ferrero | Il calcio italiano si prepara per ripartire, e la maggior parte delle squadre ha già ripreso ad allenarsi in vista del 20 giugno, quando il campionato ricomincierà. Ovviamente l’emergenza Coronavirus ha avuto un impatto devastante nella nostra nazione, ed in particolare la pandemia ha colpito le regioni del Nord Italia. Tra le squadre più a rischio c’è stata la Sampdoria, con numerosi casi di contagio all’interno della rosa. A parlare anche di questo ci ha pensato il patron blucerchiato, Massimo Ferrero. Queste le sue parole rilasciate ai microfoni di Radio Marte:

“Serie A in chiaro? Noi facciamo calcio, lui invece politica. Sono due cose diverse, c’è differenza tra il dire e il fare una cosa. Pay tv? Ci sono degli accordi, Sky ha bisogno del calcio e viceversa. L’obiettivo è quello di finire il campionato, parlano in molti ma sarebbe meglio stare zitti. Ripartenza? Noi ce la giocheremo contro tutti gli avversari, l’importante era fare il passo importante per ripartire. Casi nella Sampdoria? Noi abbiamo avuto almeno 15-17 positivi, non sto scherzando”

Serie A: si ricomincia, ma con rischio

La Serie A sta per ripartire, ma è ovvio che la situazione attuale non permetta di essere totalmente tranquilli sulla decisione presa. La pandemia è ancora in corsa, e nonostante i dati siano più positivi rispetto alle scorse settimane, c’è ancora chi nutre diversi dubbi. Le criticità ci sono, le ha elencate Tommasi.