Notizie Napoli, Ospina: “Inter fortissima, ma vogliamo la finale”

Il portiere colombiano del Napoli ha rilasciato una lunga intervista durante la quale si è soffermato sul prossimo impegno degli azzurri. Per i partenopei, il ritorno in campo coinciderà con la semifinale di Coppa Italia contro l’Inter.



Il portiere azzurro: “E’ una bella notizia. Meret tra i migliori”.

A Radio Kiss Kiss, il portiere azzurro David Ospina, non nasconde il suo entusiasmo sul ritorno in campo dopo mesi di astinenza. Dopo l’accordo tra il Governo e la Lega serie A per la ripresa del campionato, ha così dichiarato: “È una bella notizia. Speriamo vada tutto bene per terminare il campionato. In questo momento lavoriamo di gruppo, facciamo tattica, tutto ciò che facevamo durante il campionato. Abbiamo due settimane prima di ricominciare e vogliamo arrivare al massimo della condizione per la ripresa“.

Il portiere colombiano ha speso parole di elogio anche per il suo collega di reparto, Alex Meret: “Può diventare tra i migliori, ha qualità e sta lavorando bene. E’ importante per l’Italia avere un portiere del genere“.

Prima, però, la semifinale di Coppa Italia contro l’Inter

Prima di riprendere il campionato c’è ancora la sfida di ritorno di Coppa Italia al San Paolo che può sancire la finalista della competizione. David Ospina si è mostrato ottimista: “Sappiamo di avere la possibilità di vincere e sappiamo di affrontare una bella squadra come l’Inter. Ma con i nostri giocatori e il nostro lavoro possiamo arrivare fino in fondo. Speriamo di fare una grande partita per conquistare la finale contro un avversario fortissimo”. Sul campionato: “Il nostro obiettivo è quello di tornare in Champions. Dobbiamo sfruttare al massimo queste 12 partite“.