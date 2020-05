Notizie Lecce, Sticchi Damiani: “Ora Sky deve adeguarsi”

Ultime Lecce | Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Rai Radio1:

Le parole di Damiani

“Tutti speravano di ripartire nonostante lo stato d’animo. Non c’è tanta voglia di giocare peraltro senza pubblico, una cosa che fa venire meno l’essenza del calcio. Ma ci rendiamo conto che la nostra industria deve ripartire”.

Nuovo stop? “I conti del Lecce sono a posto, uno stop non sarebbe stato un dramma. I piani B o C sono ipotesi, ma speriamo che la stagione si possa concludere regolarmente, visto che gli scenari alternativi, play-off, play-out o cristallizzazione della classifica, ci sarebbero ripercussioni legali. Sono preoccupato perché la squadra non è stata costruita per giocare tante gare di fila, ma sono anche sereno perché ho un gruppo straordinario dei ragazzi, i miei calciatori sono maturi”.