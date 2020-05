Mercato Inter, Ausilio annuncia il futuro di Icardi

Il direttore sportivo dei nerazzurri, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha fatto il punto sul mercato dell’Inter, che vede ancora Mauro Icardi tra i suoi grandi protagonisti.

Calcio mercato Inter, annunciato il futuro di Icardi

Sta per concludersi una telenovela che ormai va avanti da oltre un anno: da quel famoso cambio di fascia, Icardi è stato più un grattacapo che altro per la società. Scioperi, proteste, fughe per il rinnovo, poi mai arrivato. Si è quindi trasferito a Parigi, dove a dirla tutta ha fatto anche bene, e dove dovrebbe restare. Parola di Piero Ausilio.

Ultime Inter, i dettagli dell’affare Icardi

Dopo aver chiarito anche la posizione della società per quanto riguarda Dries Mertens, il dirigente ha chiarito cosa si aspetta da Icardi e dal PSG: “C’è una opzione per il riscatto che scade domenica. Leonardo lo sento spesso, siamo amici, e proprio per questo si lamenta spesso. Stiamo provando a capire la soluzione migliore, da qui a 3 giorni vedremo come si metteranno le cose. La cifra del riscatto fissata è di 70 milioni di euro, ma siamo disponibili a parlare col PSG, i rapporti sono ottimi. Icardi è felice a Parigi, proveremo ad accontentarlo“.

E cosa dovesse succedere se da qui a lunedì i francesi non dovessero muovere un passo: “Vero che quell’accordo ha una scadenza ma poi ci sono i rapporti tra le società. Suppongo che l’entourage del calciatore ed il PSG ne abbiano parlato già”.