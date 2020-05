Coronavirus, Speranza: “Dal 3 giugno consentiti gli spostamenti infraregionali”

Coronavirus: il Ministro Speranza sugli spostamenti

Coronavirus Speranza | L’Italia non ha vissuto un periodo facile, e la pandemia tuttora continua a far parecchio paura. La nostra nazione è stata una delle più colpite, e i casi di contagio, nonostante il drastico calo, ci sono ancora, così come tutte le norme del caso. Il lockdown ha costretto tutti a delle restrizioni piuttosto importanti, e intanto molti interrogativi sono stati posti per quanto riguarda la questione spostamenti. Intanto pochi minuti fa a proposito di questo è arrivata una notizia parecchio rilevante.

Il ministro Roberto Speranza al termine della riunione del premier Conte con i capi delegazione ha infatti dato un annuncio: “Il decreto legge vigente prevede dal 3 giugno la ripresa degli spostamenti infraregionali. Per ora non ci sono motivi per cui andare a cambiare tutto, ovviamente il tutto continuerà ad essere monitorato”

Coronavirus Italia: tra dati positivi e polemiche

L’Italia si sta piano piano riprendendo, e dopo parecchie settimane travagliate, la nostra nazione è pronta per entrare nella fase finale: quella del ritorno alla normalità. Gli ultimi dati evidenziano uno scenario in netto miglioramento, ma nonostante questo ci sono state delle polemiche piuttosto importanti nelle ultime ore. Secondo alcuni infatti, ci sarebbe stato un inganno sui numeri, questa la gravissima accusa.