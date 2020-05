Calciomercato Roma Mkhitaryan Arsenal | Il calciomercato porterà a ulteriori colpi importanti per i club di Serie A. Si dovranno, però, “accontentare” di affari low cost, a parametro zero o di prestiti. La Roma guarda interessata all’evolversi della situazione legata al futuro di Henrikh Mkhitaryan.

Calciomercato Roma, Mkhitaryan può restare in giallorosso

Il trequartista armeno resta una pedina fondamentale per Paulo Fonseca e la Roma sta pensando a come trattenerlo dopo la scadenza del prestito. I giallorossi non hanno alcun accordo con i Gunners per il riscatto e per la prossima stagione si teme di perderlo. Secondo quanto riferisce Il Tempo, però, le speranze del tecnico portoghese, sono in enorme aumento. L’Arsenal sarebbe disposto a rinnovare il contratto col giocatore armeno per arrivare a un accordo di prestito con obbligo di riscatto legato a un certo numero di presenze.

I numeri di Mkhitaryan in giallorosso

La stagione attuale ha visto un protagonista “inaspettato” per i giallorossi. Henrikh Mkhitaryan ha stupito pubblico e lo stesso Fonseca che lo aveva già allenato ai tempi dello Shakhtar Donetsk. Nella seconda parte della stagione è diventato fondamentale con i suoi gol e assist per la risalita della Roma e la lotta verso la Champions League. Ha messo insieme 17 presenze tra Serie A ed Europa League, siglando 6 reti e fornendo 4 assist vincenti ai compagni.