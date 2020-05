Calciomercato Napoli: per Osimhen pronti 60 mln, gli azzurri hanno una carta

Calciomercato Napoli: per Osimhen pronti 60 mlnì

Ultime Napoli, De Lurentiis pensa in grande. Pronti 60 milioni per l’attaccante che gioca nel Lille.

Come riportato da Tuttosport, il Napoli punta tutto su Osimhen. E’ lui il prescelto per il ruolo di attaccante centrale, dopo essere stato seguito per bene da Cristiano Giuntoli. Se n’è convinto anche Rino Gattuso, da sempre assertore della necessità di prendere Ciro Immobile in attacco.

Per portarlo via da Lille serviranno però tanti soldi, quasi quanto Pepè lo scorso anno.

Tuttavia il Napoli ha l’asso nella manica: Adam Ounas. Il presidente De Laurentiis vorrebbe inserire nella trattativa anche il cartellino del 23enne esterno offensivo reduce dalla stagione al Nizza, aggiungendo 40 milioni cash sul tavolo della trattativa. Sarà ununa bella trattatica.

Il Napoli conta di allestire un attacco atomico con Mertens-Osimhen-Petagna, tre punte con caratteriste tecniche diverse. E dopo aver preso l’attaccante, il Napoli andrà a ragionare sul da farsi e sulle cessioni. Vendendo Milik, infatti, gli azzurri ammortizzerebbero subito i costi.

Ultime Napoli: le uscite eccellenti

Poi bisognerà capire anche il futuro di Koulibaly, Allan e Lozano. Anche se su Lozano va fatta una riflessione importante in termini contabili. L’anno scorso il Napoli lo acquistò dal Psv ed ottenne i benefici del decreto crescita sullo stipendio.

Invece di pagare il 100 per 100 di tasse, ha pagato solo il 20 per cento ma con la condizione che il calciatore rimanga nel club per tre stagioni. Se andasse via subito, bisognerebbe fare i conti con il fisco.