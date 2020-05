Calciomercato Napoli Milik | Le mosse di calciomercato del Napoli potrebbero passare dal futuro di Arkadiusz Milik. L’attaccante polacco non è ritenuto indispensabile per la formazione di Gennaro Gattuso e, soprattutto dopo l’accordo per il rinnovo di Mertens, potrebbe trovarsi in lotta con due attaccanti di ruolo, considerato l’arrivo di Petagna.

Napoli, per Milik si apre la strada della Juventus

E’ per questo che la prossima stagione potrebbe cambiare maglia e scegliere per nuove avventure. In Serie A piace alla Juventus di Maurizio Sarri che potrebbe pensare di strapparlo al Napoli e renderlo l’erede di Gonzalo Higuain che, casualmente, percorse la stessa strada nel 2016. Ma il Napoli non intende cedere facilmente il classe ’94, anzi. Gli azzurri sono anche in trattativa per il rinnovo del suo contratto, ormai da mesi, senza aver ancora trovato l’accordo definitivo.

Calciomercato Napoli, per Milik aut aut: rinnovo o addio

Secondo quanto riporta Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale del club partenopeo, il Napoli avrebbe posto Milik di fronte ad un aut aut: rinnovo o addio. Per il centravanti polacco, dunque, non ci sono troppe chance di permanenza in azzurro con il contratto attuale che scadrà nel 2021. Il Napoli vuole provare ad incassare il più possibile dalla sua cessione e non ha intenzione di portarlo a scadenza e perderlo a parametro zero al termine della prossima stagione.