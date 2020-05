Calciomercato Milan: Pessina nel mirino, può arrivare a metà prezzo

Calciomercato Milan: Pessina piace? I rossoneri hanno una clausola speciale

Ultime MIlan, Matteo Pessina comincia a piacere a diverse big.

Come riportato da cm.com, il lavoro di Ivan Juric ha valorizzato il ragazzo sbarcato a Verona grazie anche all’abilità del ds D’Amico.

Il calciatore era arrivato un anno fa con formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore dell’Atalanta che naturalmente non perderà il controllo sul calciatore.

L’Hellas si è goduto fin qui l’esplosione del centrocampista classe ’97 ed il tecnico vorrebbe tenerlo volentieri in organico per una altro anno ma la Dea potrebbe avere idee diversi.

Gli orobici, infatti, punta al rientro del calciatore per poi prendere una decisione sulla permanenza a Bergamo o su una cessione definitiva per fare cassa viste le richieste per Pessina.

Sul calciatore c’è da tempo il Napoli ma anche la Juventus in prospettiva. Il profilo del giocatore, infatti, risponde alle caratteristiche tipiche dell’acquisto bianconero.

Ultime Milan, la clausola per Pessina

Ma nel contratto di Pessina con l’Atalanta c’è una clausola di percentuale sulla rivendita in favore del Milan, che lo aveva venduto alla Dea in occasione dell’acquisto di Conti.

In particolare, i rossoneri hanno diritto a una percentuale tra il 40 e il 50% per Pessina sulla cifra d’incasso futura. Non è un dettaglio, perché per il Milan teoricamente potrebbe anche decidere di comprarlo in estate dall’Atalanta a metà prezzo e farne un pilastro del centrocampo.