Calciomercato Milan: per Donnarumma c’è la clausola

Ultime Milan, il club rossonero valuta il rinnovo di Gigio Donnarumma. Il portiere guadagna tanto, troppo per Gazidis ma il suo contratto fino al 2021 non lascia serena la società.

Questa, sarà l’estate di Gianluigi Donnarumma e delle scelte societarie sul futuro del portiere partenopeo. Sono giorni di riflessione per i vertici del club, concentrati a sistemare la situaione. Il contratto in scadenza di Gigio pone i rossoneri in una posizione delicata vista la possibilità di perderlo a zero.

Si parte dal presupposto che Donnarumma vorrebbe rimanere a Milano, sta dando priorità al club in cui è cresciuto ed è diventato un pilastro inamovibile.

Gigio ha confessato ad amici e conoscenti che il suo desiderio sarebbe quello di prolungare, ma difficilmente abbasserà il suo stipendipo.

Certo che con l’esplosione della pandemia e la crisi economica che sta coinvolgendo tanti club europei, almeno le offerte per il portiere non sono tante.

Ecco perché si sta facendo strada la soluzione di un rinnovo con clausola, ovvero prolungare di un paio d’anni e inserire una condizione che permette a Gigio di avere una scappatoia se il progetto rossonero non lo convincesse.

Al Milan pensano che converrebbe temporeggiare almeno un altro anno e rimandare la delicata questione.

Ultime Milan: i rossoneri prendono tempo

Il club nel frattempo avrebbe ancora in rosa il portiere della Nazionale italiana senza dimenticare i giovani di valore che stanno crescendo.

Se nel corso dei prossimi mesi arrivassero squadre di rango pronte a investire i soldi della clausola, il Milan sarebbe costretto a lasciarlo andare magari puntando su Plizzari.

Un compromesso che eviterebbe di perdere il giocatore a zero tra un anno ed anzi permetterebbe di ottenere per il Milan una grossa plusvalenza magari di 50 milioni.