Calciomercato Milan, Ibrahimovic strizza l’occhio all’Hammarby

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic è argomento di discussione ormai quotidiana nel mondo Milan: a quelle che erano delle perplessità maturate per la sua età, si sono aggiunte quelle legate al suo infortunio. Cosa farà lo svedese la prossima stagione? Dal canto suo, l’attaccante lancia un messaggio che potrebbe essere un indizio per il suo futuro.

Calcio mercato Milan, Ibra vuole andare via?

A quelli che sono i discorsi, o per meglio dire i ragionamenti, della società, si aggiunge oggi un tassello nel mosaico, proveniente stavolta dal calciatore. I rossoneri s’interrogano sulla necessità di continuare con lo svedese: Rangnick predilige lavorare coi giovani e qualora arrivasse sulla panchina (o anche soltanto alla scrivania come general manager), avere anche Ibra sarebbe un controsenso. L’infortunio di qualche giorno fa non ha fatto altro che complicare le cose.

Dal canto suo il calciatore è tornato in Svezia e forse chissà, complice l’aria di casa, ha lanciato un messaggio d’amore all’Hammarby, il club di cui detiene il 25% delle quote del capitale. “Ci vediamo in campo“, è stato il commento postato dalla punta a margine di un video del club svedese.

Vi ses på plan https://t.co/S3pOVqtmca — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) May 29, 2020

Ultime Milan, i dettagli del contratto di Ibra

Attestata quindi la situazione fortemente magmatica, vediamo nel dettaglio cosa prevede l’accordo in essere tra Ibrahimovic ed il Milan. C’è un’opzione che prevede il rinnovo automatico al raggiungimento della quota del 50% di presenze. Appare complicato, a questo punto, visto l’infortunio. Le parti dovranno sedersi e trattare eventualmente per un altro contratto.