Calciomercato Milan Hendrick | Il Milan prosegue i suoi casting per il centrocampo della prossima stagione. Assodato l’addio ormai certo di Giacomo Bonaventura, in direzione Roma e quello di Lucas Biglia, in scadenza di contratto, i rossoneri cercano nomi nuovi.

Calciomercato Milan, Hendrick a parametro zero

Per un addio a parametro zero, un acquisto a parametro zero. Jeff Hendrick potrebbe essere il nome giusto per il centrocampo rossonero della prossima stagione. Stando a quanto riferisde Sky Sports UK, il centrocampista irlandese si libererà dal Burnley e potrebbe essere un’ottima occasione per i rossoneri data la qualità di jolly del centrocampo. Non piace solo al Milan, però. In Premier League ha diversi estimatori che sarebbero pronti ad offrire un contratto consistente al 28enne.

Milan, tutto su un centrocampista

I sondaggi del club rossonero per il centrocampo continuano senza sosta. Assodato l’interesse per Jeff Hendrick, si guarda anche a profili più giovani e quindi dal potenziale ancora parzialmente non esploso. Nelle ultime ore è circolato il nome di Khephren Thuram, centrocampista del Nizza e cresciuto nel Monaco, figlio del campione del mondo ed ex Juventus, Lilian. Ma i rossoneri guardano anche in Italia: piace Matteo Pessina, attualmente al Verona e in grado di rivestire più ruoli, sia a centrocampo che in attacco.