Calciomercato Juventus: Pedro nel mirino, asta con la Roma

Ultime Juve, Sarri ha chiesto Pedro. E’ sfida tra Roma e Juve per il colpo a zero.

I bianconeri punta a Pedro del Chelsea. L’esperto attaccante, che Sarri ha già allenato nella positiva esperienza inglese, è da tempo nel mirino del club capitolino.

LA società giallorossa, infatti, sperava di prelevare il Campione del Mondo a zero in estate visto che il suo contratto è in scadenza con i Blues.

Come riportato da Il Tempo, sul calciatore ci sarebbero anche l‘Al-Sadd di Xavi e alcuni club di MLS, ma la Roma avrebbe già avanzato una prima offerta al suo entourage per portarlo in Italia.

Per l’esterno sarebbe pronto un contratto triennale da 9 milioni netti complessivi.

A sorpresa, tuttavia, nelle ultime settimane sarebbe spuntato un’ostacolo italiano. La Juventus di Maurizio Sarri.

Il tecnico toscano, infatti, sarebbe rimasto impressionato dopo aver allenato il calciatore ex Barcellona al Chelsea.

Ultime Juve: richiesta di Sarri

Per questo motivo Sarri, se si presentasse l’opportunità di averlo in organico, avrebbe chiesto alla dirigenza di poterlo avere a disposizione a dispetto dell’età. Classe 1987, Pedro ha il contratto in scadenza al 30 giugno. Nella stagione attuale ha messo insieme 18 presenze con 2 reti all’attico. Considerato un calciatore alla Callejon, potrebbe essere l’equilibratore anche di questa Juve.