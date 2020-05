Calciomercato Juventus: Jorginho salta in pole, ma non è l’unico colpo in arrivo

Calciomercato Juventus: Jorginho salta in pole

Ultime Juventus, Jorginho o Paredes? Come riportato da Tuttosport, se fino a poche ore fa l’affare con il Barcellona sembrava praticamente fatto, ora tutto rischia di saltare per la volontà di Arthur di non spostarsi a Torino

Nessun esubero ha convinto la Juve oltre al brasiliano: da Coutinho a Nelson Semedo, ma sarà dura fare breccia nel club bianconero senza inserire il centrocampisa. E mentre i media spagnoli non hanno risparmiato critiche sul comportamento del calciatore, la Juve studia il piano b che sarebbe poù gradito a Sarri.

I nomi sono quelli di Jorginho e Leandro Paredes. Piste complicate allo stesso modo, ma per motivi diversi.

L’italo-brasiliano del Chelsea ha un feeling incredibile con il tecnico che lo vorrebbe con se. Più rigorista e probabilmente più abile di Pjanic nella fase di non possesso, Jorginho è considerato il centrocampista centrale perfetto per il gioco della Juve.

Ultime Juve: maxi plusvalenza

Tuttavia i Blues sono i primi a non voler cedere uno dei cardini del gioco di Frank Lampard e se proprio fossero orientati alla vendita non intendono ricavare un centesimo in meno rispetto ai 57 milioni più 8 di bonus. Il club bianconero da un eventuale scambio ricaverebbero plusvalenza ma il calciatore (attratto dal Barca), non ha detto mai “sì” agli inglesi.

a Parigi la situazione è diversa. Paredes ha due anni in meno ma il PSG potrebbe cedere. A Torino gioca il suo grande amico Paulo Dybala. Al di là del feeling con la Joya, il cartellino dell’argentino ex Roma costa molto meno, circa 40 milioni possono bastare, e quindi si pone il problema opposto allo scambio con il Chelsea.