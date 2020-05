Ultime Juventus: Milik sempre più vicino per Sarri

Calcio mercato Juventus Milik | La Juventus è ormai decisa sui propri obiettivi di calcio mercato. I bianconeri diranno addio a Gonzalo Higuain arrivato dal Napoli nell’estate 2016, per poi puntare forte su un altro attaccante sempre in casa Napoli. Si tratta di Arkadiusz Milik. L’attaccante del club azzurro è in scadenza nel 2021 e quasi sicuramente dovrà dire addio questa sessione di mercato per non perderlo a zero il prossimo anno. Intanto, la SSC Napoli continua a provare il rinnovo di contratto e manda l’ultimatum di 20 giorni al suo agente. Il centravanti però non sembra convinto e ora vuole cambiare aria. La richiesta del Napoli da diverse settimane è sempre la stessa ed è alta: 50 milioni di euro senza contropartite. Ora però qualcosa potrebbe cambiare.

Calciomercato Juve: accordo totale con Milik, ora il Napoli sembra convinto

Come riportato da Tuttosport, Milik e la Juventus hanno raggiunto l’accordo totale. La dirigenza bianconera ha contattato più volte l’entourage del calciatore e l’intesa c’è. Ora si aspetta solo di capire quando la Juventus presenterà l’offerta al Napoli e quale sarà. Difficile che i bianconeri cedano alle richieste degli azzurri di 50 milioni. Più possibile, invece, l’inserimento di contropartite tecniche. Ora il Napoli potrebbe accettarle. Si tratta di cinque calciatori che farebbero comodo agli azzurri e Gattuso. La Juventus mette sul piatto Juan Cuadrado, Daniele Rugani, Luca Pellegrini, Rolando Mandragora e Cristian Romero.