Calciomercato Inter: sale Cunha, scende Werner

Ultime Inter, la soluzione arriva sempre dalla Bundesliga ma potrebbe parlare tedesco. Come riportato da Tuttosport, l’Inter starebbe per chiudere per l’attaccante.

In attesa della cessione di Lautaro Martinez, il club con l’incasso di Icardi arriverà già ad una punta.

Per il colpo top salgono le quotazioni di Cavani.

Per il giovane da affiancare ai due esperti, sembrerebbe ad un passo il brasiliano Cunha dell’Hertha Berlino, individuato come il profilo ideale per rimpiazzare eventualmente Lautaro Martinez: il prezzo, 30-35 milioni al massimo, non spaventa. Più difficile, invece, la strada che porta a Werner: non per i costi ma per la concorrenza.

Il Liverpool al momento sembra freddo, ma su Werner ci sono anche altri club che stanno aspettando solo la fine del campionato e l’attivazione della clausola da 50 milioni.

Ultime Inter: la situazione di Icardi

Per fortuna di Marotta il miracolo è compiuto, o quasi. L’Inter si libererà a prezzo pieno di Mauro Icardi, forse con sconticino.

La priorità massima, anche più di Lautaro, è ovviamente la cessione dell’argentino. Entro domenica 31 maggio, infatti, scadrà il diritto di riscatto in favore del Psg per acquistarlo. Le parti si stanno sentendo più volte in questi giorni.

Il Psg non verserà 70 milioni pattuiti a settembre, ma meno. L’Inter ha deciso di venire incontro alle necessità dei francesi in piena pandemia e metterà in cassa 60 milioni più dei bonus. Il Psg vorrebbe spendere di fisso qualcosa di meno e inserire più bonus e le parti continuano a conversare ma l’affare è in pratica chiuso.