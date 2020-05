Calciomercato Inter: Lenglet il nome nuovo

Ultime Inter, arriva Lenglet dal Barcellona. Mentre continua a tenere banco in casa nerazzurra la trattativa con il Barcellona per Lautaro Martinez, dalla Spagna arriva la proposta di una nuova contropartita.

L’asse di mercato Barcellona-Milano si preannuncia davvero caldo in vista della prossima finestra di mercato non solo per l’attacco.

Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo la dirigenza dell’Inter, oltre ad essere interessare a Rafinha e Semedo, la società nerazzurra avrebbe chiesto un parare agli spagnoli anche su un altro calciatore.

Conte, Marotta e Ausilio sembrerebbero aver messo gli occhi anche sul centrale francese Lenglet.

Ultime Inter: Lenglet per Lautaro o per Skriniar?

Il quotidiano spagnolo riferisce che l’Inter si sarebbe detta disposta a privarsi del centrale slovacco Milan Skriniar.

Il calciatore, che a tre non si è trovato bene come nella difesa a 4, potrebbe lasciare l’Inter e andare al Barcellona.

Nelle ultime settimane si era parlato di un possibile scambio per Umtiti che tuttavia non soddisferebbe, in questo caso, l’Inter per prezzo del cartellino, ingaggio e condizione fisiche (è reduce da un lungo stop) del campione del mondo.

Tuttavia da parte del Barcellona sarebbe arrivato un messaggio di chiusura per la cessione di Lenglet. I nerazzurri avrebbero sostituito lo slovacco proprio con Lenglet, molto abile anche in fase di impostazione. Non interessa, invece, un eventuale ritorno di Coutinho.