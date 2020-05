Calciomercato Inter, Icardi andrà al PSG: accordo per il riscatto, le cifre

Tweet on Twitter

Calciomercato Inter: Icardi, il PSG lo riscatterà

Calcio Mercato Inter Icardi | Il mercato europeo continua ad andare avanti, e lo fa a ritmi altissimi in queste ultime settimane. Soprattutto in Italia le operazioni portate avanti dalle big sono state tante, e ne sa qualcosa l’Inter. Antonio Conte dal suo arrivo ha plasmato completamente la mentalità nerazzurra, e sia Ausilio che Marotta si sono messi subito a disposizione per accontentarlo. Ma se da una parte occorrevano degli innesti, dall’altra dovevano esserci delle entrate.

Il club meneghino ha bisogno di vendere, e pare che proprio a proposito di questo sia arrivata poco fa una notizia molto importante: Mauro Icardi verrà riscattato dal PSG, e sembra che sia stato raggiunto il fatidico accordo. Stando a quanto riportato da Sky, i due club si sarebbero accordati sulla base di 50 milioni di euro più 7 di bonus. L’argentino diventerà un giocatore dei parigini, l’Inter si prepara ad incassare un bel gruzzoletto per poi andare a rinforzarsi nella prossima finestra.

News Inter: nuovo attaccante con i soldi di Icardi?

Icardi sarà ceduto a titolo definitivo al PSG, ed è chiaro che l’Inter andrà ad investire quei soldi per un attaccante, soprattutto vista la situazione Lautaro. Il Toro è vicino al Barcellona, e intanto i nerazzurri pensano a come sostituirlo. Questo il sogno della società.