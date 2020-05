News Inter, Esposito e il rinnova fino al 2025

Calciomercato Inter Esposito Rinnovo complicazioni | Sebastiano Esposito, baby bomber dell’Inter, rischia di non rinnovare il proprio contratto con il club nerazzurro. La società punta forte sul giovane calciatore italiano, che con Antonio Conte all’età di 17 anni ha già esordito in campionato e in Europa e andando anche a segno con gol. Il giocatore ora si ritrova con un contratto in scadenza nel 2022, che negli ultimi mesi sembrava ad un passo per la firma fino al 2025. Ora qualcosa potrebbe essere cambiato. La volontà del calciatore è la stessa di quella delle società, prolungare per altri 5 anni e firmare il prima possibile, ma negli ultimi giorni l’affare si è complicato dopo che l’agente ha rispedito al mittente l’offerta ricevuta. In particolare dei bonus presenti nel contratto non convincono.

Calciomercato Inter: si complica il rinnovo di Esposito, agente non convinto

L’intenzione dell’Inter è di rinnovare con il giocatore per poi potergli anche dare la possibilità di giocare in prestito la prossima stagione in un club medio di Serie A. Non è da escludere però che la società decida di puntare sul giocatore e farlo crescere in casa al fianco dei grandi campioni e sotto la gestione di mister Conte. Intanto, secondo La Gazzetta dello Sport, Esposito non avrebbe preso bene il rinnovo già concluso tra la società e Aogumé. Il calciatore pensa di essere più avanti del proprio compagni e voleva sentirsi una priorità per la società. Inoltre, l’offerta ricevuta non ha convinto lui e il suo agente in merito a dei bonus rischiosi. Ci sarà un nuovo incontro tra le parti.