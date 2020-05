Calciomercato Inter, Ausilio: “Mertens? Contatti recenti”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il ds dell’Inter è uscito alla scoperto sulla trattativa che potrebbe portare Mertens a Milano.

Calcio mercato Inter, le parole di Ausilio su Mertens

Belga piace all’Inter, questo è ormai acclarato. Così palese, che anche Ausilio non può più bluffare. “Inutile negare che abbiamo trattato Mertens“, ha affermato il direttore sportivo dei nerazzuri, “che è un giocatore in scadenza con il Napoli. Marotta e De Laurentiis si sono sentiti anche varie volte al telefono per parlarne. Anche di recente ci sono stati dei contatti tra noi ed il suo entourage, potevamo prenderlo a parametro 0“.

Usa l’imperfetto il dirigente della Beneamata, e ai più accorti non sarà sfuggito il perché. Pare infatti, che il brabantino abbia trovato un accordo per rinnovare coi partenopei: “Ora non sono a conoscenza del fatto che possa aver firmato con il Napoli, ma non mi spiego l’eco mediatica della trattativa. Mi sembra palese che comunque la volontà per ora del campione è di rimanere a Napoli“. Una pietra tombale sulla trattativa? Il mercato porta da sempre molte sorprese, soprattutto per quanto riguarda i contratti del Napoli.



Ultime mercato Inter, i movimenti

Intanto però, i nerazzurri stanno provando a cautelarsi. E se Cavani è un altro sogno a parametro 0, si prova anche a portare un altro bomber di grande livello a Milano. Per quanto riguarda il Matador, l’intoppo è uno solo: in questo caso l’uruguayano direbbe “sì” di corsa, ma guadagna davvero tanto (12 milioni all’anno) e questo per il momento frena la trattativa.