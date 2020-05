Il bollettino della Protezione Civile di oggi venerdì 29 maggio

Tweet on Twitter

Sta per concludersi il primo mese dopo la fine del lockdown causato dal coronavirus: i dati della Protezione Civile ci aiutano a capire, a questo punto, come e quanto l’Italia può affrontare l’emergenza economica dopo essere quasi uscita da quella sanitaria.

I dati della Protezione Civile di Borrelli

Negli ultimi giorni il paese ha visto ancora una volta una differenza tra Nord e Sud, pur essendo comune una linea di miglioramento. I contagi però, sopratutto in Lombardia e Piemonte, procedono ad un ritmo molto più veloce e per questo il Governo è ancora alle prese con il dubbio se riaprire anche queste Regioni alla circolazione senza vincoli.

Per quanto riguarda gli attualmente positivi in Italia, ad oggi sono 46.175 (-1.811 rispetto a ieri). Tale numero viene ovviamente influenzato da quello dei guariti (2.240 nelle ultime 24 ore) e quello purtroppo delle vittime (87). L’ultimo dato che completa il quadro del contagio è quello dei nuovi contagiati: nella giornata di ieri sono stati 516. Di questi 354 nella sola Lombardia, per quasi il 70% del totale: numeri che ancora una volta confermano la profonda differenza tra alcune aree del paese.

